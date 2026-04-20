Secondo un rapporto recente, oltre il 94% dei comuni italiani si trova in zone a rischio di frane o inondazioni, evidenziando la vulnerabilità del territorio. La maggior parte delle aree interessate si trova in regioni con una geografia complessa e una storia di eventi meteorologici intensi. Questi dati sottolineano la diffusione di problematiche legate alla stabilità del suolo e alla gestione delle acque che coinvolgono quasi tutto il paese.

AGI - "Il territorio nazionale è molto fragile: più del 94% dei comuni è a rischio idrogeologico o a rischio frane o inondazioni. Niscemi è emblematica da questo punto di vista, perché stiamo parlando di una delle frane più grandi d'Europa, che fortunatamente ha interessato una parte di città senza far registrare neanche un ferito. È di tutta evidenza, però, che quando c'è da intervenire alcune cose bisogna farle, perché se ci sono delle figure tecniche che garantiscono la soluzione delle problematiche e che hanno dei costi per la collettività, non raggiungere l' obiettivo si traduce in quello che è accaduto ". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile e commissario straordinario per l' area di Niscemi, Fabio Ciciliano, parlando a Napoli, a margine dell' inaugurazione della mostra ' Terremoti d'Italia '.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciciliano: "Il 94% dei comuni d'Italia a rischio frane o inondazioni"

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