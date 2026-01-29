Niscemi i dati dell’Ispra | il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio frane

L’Ispra ha diffuso i dati sul dissesto idrogeologico in Italia, e Niscemi si trova tra i Comuni più a rischio. Secondo l’istituto, il 94,5% dei Comuni italiani è soggetto a frane o alluvioni, un numero che preoccupa. La situazione si fa sempre più critica e richiede interventi immediati per evitare danni e rischi alle persone.

Secondo i dati dell'ultimo rapporto dedicato al dissesto idrogeologico – che viene pubblicato una volta ogni tre anni – "il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e erosione costiera". L'analisi dell' Ispra " il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, con 1 milione e 280mila abitanti che vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata".

Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera.

Una grande frana ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio.

