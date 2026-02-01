La mappa del rischio in Italia si allarga. Secondo i dati, il 94% dei comuni è a rischio di frane, alluvioni o valanghe. Con la piattaforma Idrogeo, creata dall’Ispra, cittadini e amministrazioni possono controllare in tempo reale le aree più pericolose. Basta uno smartphone per avere sotto mano le informazioni aggiornate e intervenire rapidamente dove serve di più.

La più “nota” è quella di Niscemi: una frana con un fronte di 4 chilometri e un abbassamento di terreno di decine di metri. Ma la frana che ha colpito la Sicilia non è l’unica, dato che in tutto il territorio nazionale se ne registrano più di 648 mila. Numeri in evoluzione contenuti nell’Iffi, inventario fenomeni franosi dell’Ispra, in cui sono presenti tutti i file relativi alle frane censite dall’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, attraverso la piattaforma Idrogeo. E il Comune di Niscemi, come sottolineano i ricercatori dell’Ispra «è storicamente interessato da dissesti franosi, così come riportato dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Non solo Niscemi, il 94% dei comuni è a rischio per frane, alluvioni e valanghe

Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera.

L’Ispra ha diffuso i dati sul dissesto idrogeologico in Italia, e Niscemi si trova tra i Comuni più a rischio.

