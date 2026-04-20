Ciciliano | I terremoti non fanno i morti Li fanno i palazzi costruiti male

Durante l'inaugurazione della mostra 'Terremoti d'Italia', il capo dipartimento della Protezione civile ha commentato il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei, affermando che i danni e le vittime derivano principalmente da edifici costruiti in modo inadeguato. Ha anche sottolineato che i terremoti di per sé non sono causa diretta di decessi, evidenziando l'importanza delle strutture edilizie nella gestione del rischio sismico.

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, parlando a margine dell'inaugurazione della mostra 'Terremoti d'Italia', ha parlato del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei: "I terremoti non fanno morti. I morti vengono fatti dai palazzi costruiti male, quindi se attraverso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

“Nel mondo virtuale i nostri figli si fanno male e fanno male altri altri. Ci vogliono regole”. Alberto Pellai scrive a Giorgia MeloniUn appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che chiama in causa non solo il ruolo istituzionale ma anche quello personale di...

Leo Gassmann: «I voti dei giornalisti? Fanno male, ma li perdono. Non basta un ascolto per capire una canzone». L’intervistaTerza volta sul palco del Festival di Sanremo, terzo disco della carriera in uscita ad aprile (titolo: Vita vera Paradiso), tutto dopo aver...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli, negli spazi di Città della Scienza; Napoli, Terremoti d'Italia fa tappa in città: dal 20 aprile al 9 maggio a Città della Scienza.

Ciciliano, A Niscemi figure tecniche che avevano fondi ma non raggiunto l'obiettivo«Il territorio nazionale è molto fragile, più del 94% dei comuni è a rischio idrogeologico a rischio frane e inondazioni. Niscemi è emblematica da questo ... gazzettadelsud.it

Ciciliano: Il 94% dei comuni d'Italia a rischio frane o inondazioniAGI - Il territorio nazionale è molto fragile: più del 94% dei comuni è a rischio idrogeologico o a rischio frane o inondazioni. Niscemi è emblematica da questo punto di vista, perché stiamo parlando ... msn.com

Frane, Ciciliano: "il territorio nazionale è molto fragile, Niscemi è emblematica" - facebook.com facebook

Frana di Petacciato, riunione tra il capo dipartimento della protezione civile Ciciliano e il responsabile regionale Tocci. Intanto il fronte della frana aumenta. "Non c'è rischio di nuovi cedimenti". #IoSeguoTgr x.com