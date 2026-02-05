Leo Gassmann | I voti dei giornalisti? Fanno male ma li perdono Non basta un ascolto per capire una canzone L’intervista

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo per la terza volta. In vista dell’uscita del suo nuovo album “Vita vera Paradiso”, previsto per aprile, il cantante si racconta tra successi e critiche. Dice che i voti dei giornalisti fanno male, ma lui li perdona. Aggiunge che ascoltare una canzone non basta per capirla. Dopo aver ottenuto consensi con un’interpretazione di Califano, Gassmann si prepara a confrontarsi ancora una volta con il grande pubblico.

Terza volta sul palco del Festival di Sanremo, terzo disco della carriera in uscita ad aprile (titolo: Vita vera Paradiso ), tutto dopo aver conquistato critica e pubblico con un’interpretazione di Franco Califano degna del Nastro D’argento come rivelazione dell’anno. Tutto sta andando a gonfie vele a Leo Gassmann, a prescindere dal piazzamento che riuscirà a ottenere all’Ariston con la sua Naturale, primo passo di un percorso che lo porterà lontano dai luoghi musicali ai quali ci aveva abituato. Quello che verrà infatti sarà un Gassmann dichiaratamente folk e in questo passaggio dal teen drama ad un genere se non più nobile sicuramente più ricercato, si inserisce Naturale.🔗 Leggi su Open.online

