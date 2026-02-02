La frana a Niscemi non si ferma, ma sembra aver rallentato leggermente. Le autorità continuano a monitorare la situazione e prevedono controlli approfonditi sull’agibilità degli edifici nel territorio. Il capo della Protezione civile ha fatto sapere che la situazione è ancora sotto controllo, anche se il movimento della terra resta preoccupante. Il governatore della Sicilia ha promesso che nessuno resterà senza una casa, assicurando interventi rapidi per tutti gli sfollati. La gente di Niscemi si aspetta risposte chiare e interventi concreti per affrontare questa emergenza.

È ancora in movimento la frana di Niscemi, anche se "la velocità sta rallentando". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, frenando sulle richieste "premature" di definire un momento in cui la cittadina siciliana potrà tornate alla normalità. "Fino a quando ci sarà acqua sul corpo di frana, quella frana sarà destinata a muoversi. Un po' come quando si costruiscono i castelli di sabbia, se ci si versa sopra acqua, il castello si scioglie", ha detto parlando a Rtl 102.5. "Stiamo monitorando, anche con il supporto dei satelliti dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Agenzia spaziale argentina, il movimento franoso, che ci darà una precisa attenzione su quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La frana di Niscemi continua, Ciciliano (Protezione civile): "È come un castello di sabbia, ma sta rallentando"

Approfondimenti su Niscemi Frana

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

La recente allerta di protezione civile evidenzia il rischio di crolli sulla collina di Niscemi, interessata dal maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; La frana di Niscemi? Guardata a vista, anziché con strumenti tecnologici. Per salvare la città ora servono interventi per 30 milioni di euro: ecco quali.

Dalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it

Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana - Focus.itLa frana di Niscemi non è improvvisa: argille, piogge prolungate e interventi umani spiegano un movimento lento ma continuo del versante. focus.it

#Niscemi La #frana continua a muoversi: lo dice il monitoraggio dei tecnici. Ma, a più di una settimana dal disastro, la comunità tenta di rialzarsi con la riapertura delle scuole. L'inviata #GR1 @ElenaBaiocco x.com

A Niscemi avanza la frana, lavori costanti per la messa in sicurezza. Il vescovo: “Non possiamo rimanere inerti” https://qds.it/niscemi-frana-emergenza-caltanissetta-vescovo-rosario-gisana-cronaca-soccorsi/ - facebook.com facebook