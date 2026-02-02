La frana di Niscemi continua a muoversi, anche se lentamente. Il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha confermato che il movimento resta attivo, ma la velocità si sta riducendo. Per ora, non si può ancora stimare quando si potrà tornare alla normalità.

La frana di Niscemi «è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando». Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha definito "prematuro" definire ora l’orizzonte per il ritorno alla normalità. «Stiamo monitorando, anche con il supporto dei satelliti dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Argentina, il movimento franoso, che ci darà una precisa attenzione su quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo- ha aggiunto Ciciliano, intervistato da Non Stop News, su RTL 102.5.- Però, fino a quando ci sarà acqua sul corpo di frana, quella frana sarà destinata a muoversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciciliano: "La frana di Niscemi ancora in movimento, ma la velocità rallenta"

La collina di Niscemi continua a scivolare sotto la pioggia incessante.

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

