Pestaggio Cicalone in metro | arrestati i quattro aggressori dello youtuber video

Quattro uomini sono stati arrestati in Finlandia e Romania dopo aver aggredito in metro lo youtuber noto come Cicalone, il suo vero nome è Simone Ruzzi. La polizia ha identificato e fermato i responsabili, chiudendo così il caso. Gli aggressori sono stati portati in custodia dopo essere stati localizzati in due diversi Paesi europei.

Pestarono Simone Ruzzi, lo youtuber noto come Cicalone, in metro. Fine della caccia. I quattro sono stato scovati e arrestati in Finlandia e Romania. Le violenze avvennero lo scorso 12 novembre quando l'ex pugile venne picchiato mentre stava mentre stava realizzando con una videomaker alcune riprese. Simone Cicalone, ospite nella trasmissione Quarta Repubblica, ha risposto agli sbeffeggiamenti di uno dei suoi aggressori. Arrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni lo youtuber. È stato arrestato in Finlandia uno degli uomini ritenuti responsabili dell'aggressione allo youtuber Simone Ruzzi, in arte Cicalone, pestato lo scorso 12 novembre nella stazione metro Ottaviano di Roma. Non è stata una semplice rissa tra borseggiatori e cittadini, ma un'azione pianificata da una vera e propria organizzazione criminale internazionale.