Cibali la presidente del 3° municipio chiede di rilanciare l' antico lavatoio

La presidente del terzo municipio ha chiesto di rilanciare il lavatoio di Cibali, sottolineando la necessità di garantire un’apertura costante di questa testimonianza storica. La proposta mira a valorizzare un elemento di interesse artistico e culturale presente nel quartiere, che già vanta diverse potenzialità storiche. La richiesta si inserisce in un percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio locale.

“Un rilancio importante che porti a un’apertura continua del lavatoio di Cibali”. Questa la richiesta del presidente del III municipio Maria Spampinato, per una testimonianza del passato inserita in un quartiere che già possiede tante potenzialità storiche e artistiche. “Risorse che hanno solo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Crisi del calzaturiero. La Regione chiede nuovi ammortizzatori: "Ma occorre rilanciare"Al Tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero del Rubicone, tenutosi ieri a San Mauro Pascoli, si è arrivati con tante domande pesanti... Scontro sull’imparzialità. Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del ConsiglioScontro tra Forza Italia e la maggioranza di centrosinistra sulla figura del presidente del Consiglio comunale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Gli orti della Susanna di Cibali in vendita online come terreno edificabile; Clamoroso al Cibali. Luigi Lovaglio si prende tutto Montepaschi; Orti della Susanna in vendita, il Comitato ne chiede l’acquisto alla Regione; Un goal per la solidarietà diventa maggiorenne: il 29 aprile al Cibali tra sport, musica e beneficenza. Gli orti della Susanna di Cibali in vendita online come "terreno edificabile" - facebook.com facebook Clamoroso al Cibali. Luigi Lovaglio si prende tutto Montepaschi x.com