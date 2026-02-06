Crisi del calzaturiero La Regione chiede nuovi ammortizzatori | Ma occorre rilanciare

I produttori del distretto calzaturiero del Rubicone si trovano a fare i conti con una crisi sempre più profonda. Durante il tavolo di ieri a San Mauro Pascoli, le aziende hanno chiesto aiuti urgenti, chiedendo anche nuovi ammortizzatori sociali. La Regione ha risposto che bisogna rilanciare, ma ancora non si vede una strategia chiara per uscirne. La paura è che molte aziende possano chiudere se la situazione non migliora presto.

Al Tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero del Rubicone, tenutosi ieri a San Mauro Pascoli, si è arrivati con tante domande pesanti come macigni e una sola, dolorosa, certezza: la crisi che sta paralizzando l’intero settore della moda ed erodendo il tessuto produttivo sammaurese non lascia intravedere – per ora - alcuno spiraglio. Nel frattempo, però, vanno esaurendosi quegli ammortizzatori sociali cui molte aziende, sia industriali che artigianali, hanno fatto ampio ricorso, negli ultimi due anni, per tentare di sopravvivere. Ha partecipato anche il vicepresidente della regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, all’incontro – atteso da tempo - che ha permesso di fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La crisi nel settore calzaturiero in Sicilia non si ferma.

La Regione si muove per salvare il settore calzaturiero, duramente colpito dalla crisi.

