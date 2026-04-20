Ci siamo messi a piangere tutti insieme Gli Operatori della Croce Rossa raccontano il ritrovamento del piccolo Pietro nella Culla per la vita

Domenica mattina, presso la sede della Croce Rossa nel quartiere Loreto di Bergamo, è stato ritrovato un neonato nella Culla per la vita. Gli operatori presenti hanno riferito di aver condiviso un momento di grande emozione, arrivando anche a piangere tutti insieme per la scoperta. L'intervento è avvenuto nel rispetto delle procedure previste, mentre le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto.

“Abbiamo pianto tutti insieme”. È il racconto che meglio descrive ciò che è accaduto domenica mattina 19 aprile nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, quando un neonato è stato trovato nella Culla per la vita. A ricostruire quei momenti è il presidente della Croce Rossa di Bergamo, Gianluca Sforza, che racconta prima di tutto la reazione degli operatori. “È stata un’emozione grandissima per i tre ragazzi in servizio – spiega –. Sono formati per intervenire in queste situazioni, ma quando ti trovi davanti a un neonato vero, vivo, la percezione cambia completamente. Hanno capito subito di far parte di un sistema che funziona e che può salvare una vita”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Un neonato è stato lasciato nella "Culla per la vita" della Croce RossaUn neonato è stato lasciato nella “Culla per la vita” della Croce Rossa, situata nel quartiere Loreto a Bergamo.

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