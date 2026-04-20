Ci siamo messi a piangere tutti insieme Gli Operatori della Croce Rossa raccontano il ritrovamento del piccolo Pietro nella Culla per la vita

Da bergamonews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, presso la sede della Croce Rossa nel quartiere Loreto di Bergamo, è stato ritrovato un neonato nella Culla per la vita. Gli operatori presenti hanno riferito di aver condiviso un momento di grande emozione, arrivando anche a piangere tutti insieme per la scoperta. L'intervento è avvenuto nel rispetto delle procedure previste, mentre le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto.

“Abbiamo pianto tutti insieme”. È il racconto che meglio descrive ciò che è accaduto domenica mattina 19 aprile nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, quando un neonato è stato trovato nella Culla per la vita. A ricostruire quei momenti è il presidente della Croce Rossa di Bergamo, Gianluca Sforza, che racconta prima di tutto la reazione degli operatori. “È stata un’emozione grandissima per i tre ragazzi in servizio – spiega –. Sono formati per intervenire in queste situazioni, ma quando ti trovi davanti a un neonato vero, vivo, la percezione cambia completamente. Hanno capito subito di far parte di un sistema che funziona e che può salvare una vita”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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