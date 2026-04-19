Neonato trovato nella Culla per la vita della Croce Rossa | è il secondo caso in tre anni

A Bergamo, nella Culla per la vita della Croce Rossa, è stato trovato un neonato, confermando un secondo caso in tre anni. Questa volta l’intervento è risultato necessario e non si è trattato di un falso allarme. La scoperta è avvenuta in modo diretto, senza che ci fossero dubbi sulla presenza del bambino. La polizia e i servizi sociali sono stati informati immediatamente, e il neonato si trova sotto le cure dei medici.

Bergamo. Questa volta l’allarme non è suonato per errore. Dentro la Culla per la vita c’era davvero un neonato. È successo domenica mattina, 19 aprile, accanto alla sede della Croce Rossa Italiana, nel quartiere Loreto. Erano circa le 9.30 quando il sistema di sicurezza della culla – dotata di sensori e collegata a un monitoraggio attivo 24 ore su 24 – ha segnalato un’apertura. Di solito si tratta di falsi allarmi, causati da curiosi che aprono lo sportello per sbirciare all’interno. Questa volta no. L’operatore collegato da remoto ha verificato immediatamente le immagini: dentro c’era un bambino. Piccolo, solo, ma vivo. Da lì è scattato il protocollo: l’allerta al 112, l’attivazione della procedura condivisa con Areu e l’invio dell’équipe di soccorso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni fa Leggi anche: Neonato trovato morto, era nella sua culla: aveva 29 giorni. Sconvolta la comunità Contenuti di approfondimento Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni faBergamo. Una neonato è stato lasciato nella mattina di domenica 19 aprile nella culla per la vita collocata nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il piccolo, trovato ... bergamonews.it Neonato lasciato nella 'Culla per la vita' a Bergamo, sta bene(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla 'Culla per la vita' della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. notizie.tiscali.it