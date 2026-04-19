Un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita della Croce Rossa

Un neonato è stato trovato questa mattina nella “Culla per la vita” della Croce Rossa, posizionata nel quartiere Loreto di Bergamo. La scoperta è stata fatta da un operatore che ha notato il bambino all’interno del contenitore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La piccola è stata affidata alle cure mediche e la polizia ha aperto un’indagine sulla vicenda.

Un neonato è stato lasciato nella “Culla per la vita” della Croce Rossa, situata nel quartiere Loreto a Bergamo. Si tratta di una moderna “ruota degli esposti” che permette alle madri in difficoltà, dopo il parto, di affidare il proprio figlio alle cure dei sanitari in totale sicurezza e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Neonato trovato nella Culla per la vita della Croce Rossa: è il secondo caso in tre anni Leggi anche: Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni fa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; La storia di Salman, il dottore russo della Calanca; Una giornata di visite gratuite dell'Ulss 3 in piazza Ferretto; Giornate contro la Sindrome del Bambino Scosso: il 11 e 12 aprile torna la campagna nazionale di prevenzione. Neonato lasciato nella Culla per la vita di Bergamo: sta bene. Secondo caso in tre anniIl piccolo è stato affidato alle ore 9.45 del 19 aprile nel sito della Croce Rossa bergamasca. Non sono stati trovati oggetti o messaggi che possano far risalire a chi ha lasciato il bambino ... ilgiorno.it Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni faBergamo. Una neonato è stato lasciato nella mattina di domenica 19 aprile nella culla per la vita collocata nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il piccolo, trovato ... bergamonews.it Beneficenza a carte: 46 coppie al torneo di burraco per la Croce Rossa di Parma, tra torta fritta, riffa e tanti sponsor - facebook.com facebook