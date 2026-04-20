Ci siamo messi a piangere | il racconto dei soccorritori di Pietro L’ospedale | il piccolo sta bene -Video

Un gruppo di soccorritori della Croce Rossa di Bergamo ha raccontato di essersi commosso durante le operazioni di salvataggio di un bambino. Un video mostra l’equipaggio mentre si prende cura del piccolo, che fortunatamente sta bene secondo le informazioni fornite dall’ospedale. Il presidente dell’associazione ha commentato come il loro lavoro offra la possibilità di salvare vite e di cambiare destini.

LA TESTIMONIANZA. L’emozione dell’equipaggio della Croce Rossa di Bergamo e le parole del presidente Sforza: «Salvare una vita e dare una possibilità a chi non ne vede». Dall’ospedale una nota di aggiornamento sulle condizioni del neonato: «Il bambino sta bene ed è costantemente monitorato dal personale sanitario». L’equipaggio si è messo a piangere. È da questa immagine, potente e sincera, che parte il racconto del ritrovamento del neonato nella Culla per la Vita della Croce Rossa, avvenuto nella mattinata di domenica 19 aprile a Bergamo. Tre soccorritori – due uomini e una donna – abituati a intervenire ogni giorno in situazioni di emergenza, si sono trovati davanti a qualcosa di diverso: «lo sbocciare di una vita», come lo ha definito il presidente della Cri (comitato di Bergamo), Gianluca Sforza.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il piccolo, chiamato Pietro, sta bene ed è in buona salute. Ora la madre ha dieci giorni di tempo per ripensarci, poi il bambino sarà dato in adozione facebook

Francesco del Cossa 1436 1478 San Pietro x.com