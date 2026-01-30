Comitato Remigrazione | Matteotti sta bene dove sta il video rilanciato dal Pd sui social – Il video

Il Comitato per la Remigrazione risponde alle critiche di +Europa e rilancia un video in cui affermano che Matteotti “sta bene dove sta”. La polemica nasce dopo il manifesto esposto dall’onorevole Riccardo Magi, che mostrava un’immagine di Matteotti con la scritta “La Storia vi osserva”. I sostenitori del Comitato ribadiscono la loro posizione, senza lasciar spazio a fraintendimenti.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Matteotti? Sta bene dove sta" così gli esponenti del Comitato per la Remigrazione alla Camera, in risposta a un manifesto esposto dall'onorevole Riccardo Magi di +Europa che mostrava un'immagine di Matteotti e la scritta "La Storia vi osserva". Il video è stato rilanciato dai parlamentari del Partito Democratico: "Ecco chi voleva parlare oggi alla Camera". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Caos alla Camera dei Deputati. Nel giorno in cui era prevista la conferenza stampa del Comitato Remigrazione e Riconquista, promosso da esponenti dell’estrema destra, le opposizioni hanno occupato la Sala Stampa della Camera. Il Comitato è rappresenta - facebook.com facebook

Furgiuele remigra e dà forfait. Il leghista che aveva prenotato la sala stampa della Camera per il Comitato Remigrazione non sarà presente all'evento. Il Pd occuperà la sala. Di @carusocarmelo x.com