Antonelli torna in Italia e ringrazia Sinner e Tomba | Sorpreso dalla dedica di Jannik Alberto è leggenda

Andrea Kimi Antonelli è tornato in Italia dopo aver vinto il Gran Premio di Cina. Durante la cerimonia, ha ringraziato Sinner e Tomba, e ha espresso sorpresa per la dedica di Jannik. Antonelli ha anche commentato il riconoscimento di Alberto come leggenda. La sua vittoria ha attirato l’attenzione, e il giovane pilota si è mostrato riconoscente per il supporto ricevuto.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli rientra in Italia dopo la sua domenica da sogno, resa indimenticabile dal trionfo nel Gran Premio di Cina. La sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota bolognese è atterrato oggi, lunedì 16 marzo, all'aeroporto Marconi di Bologna e ha raccontato le sue emozioni. "Sono stato sorpreso dalla dedica di Sinner dopo Indian Wells – ha detto ai microfoni di Sky Sport – l'ho apprezzato molto e l'ho ringraziato, è stato molto carino". Antonelli ha anche risposto a distanza al mito dello sci azzurro Alberto Tomba, bolognese come lui, che ha raccontato di volerlo conoscere: "Alberto è una leggenda, i miei genitori mi parlano spesso delle sue imprese e sarebbe bello poterlo incontrare". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Kimi Antonelli: "Sorpreso dalla dedica di Sinner, Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo"Il pilota Mercedes al Marconi dopo la vittoria in Cina: "Festeggerò con la famiglia e con gli amici". Kimi Antonelli rientra dalla Cina: “Sorpreso dalla dedica di Sinner, l’ho apprezzato moltissimo”Home > Sport > Formula 1 > Kimi Antonelli rientra dalla Cina: “Sorpreso dalla dedica di Sinner, l’ho apprezzato moltissimo” Kimi Antonelli è... Approfondimenti e contenuti su Antonelli torna Temi più discussi: F1, GP Cina: l'Italia torna a vincere con Andrea Kimi Antonelli | Quattroruote.it; F1 | Antonelli fa la storia in Cina: primo trionfo e l'Italia torna a vincere. Hamilton sul podio; Antonelli nella storia: l'Italia torna a vincere in F1; Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: Lo avevo promesso all'Italia. Antonelli e la storia da sogno per l’Italia: nessuno come lui, a Shanghai Kimi sigla un recordKimi Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Shanghai corso in mattinata, garantendosi un primato da urlo. L’Italia, dopo anni di sofferenza, torna a sognare in F1. Il fine settimana ... reportmotori.it Kimi Antonelli torna a Bologna, l’affetto dei fan in aeroportoBOLOGNA – E’ atterrato a Bologna Kimi Antonelli, di rientro dalla Cina dove ha trionfato – primo italiano dopo vent’anni – nel Gran premio di Shanghai. Ad attenderlo all’aeroporto Marconi tanti fan e ... bologna.repubblica.it Torna a Bologna dopo la vittoria in F1, Kimi Antonelli, che ha riportato il tricolore sul gradino più alto di una gara di Formula 1. Il 19enne ringrazia Jannik Sinner, per la dedica dopo aver conquistato il torneo Indian Wells, e racconta di aver ricevuto tra i tanti me - facebook.com facebook Antonelli torna in Italia: "La prima cosa che farò è... mangiare tagliatelle!" #kimiantonelli x.com