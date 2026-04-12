L’icona horror nota come Chucky tornerà presto sul grande schermo, secondo quanto annunciato dal creatore del personaggio. Dopo la cancellazione della terza stagione della serie televisiva dedicata a questa bambola assassina, si prepara un nuovo film che riporterà il personaggio nelle sale cinematografiche. Don Mancini ha comunicato l’intenzione di sviluppare un progetto cinematografico, confermando così il ritorno di Chucky nel mondo del cinema.

Dopo il successo della serie televisiva Chucky, cancellata poi con la terza stagione, l’icona horror più letale del cinema è pronta a riprendersi il grande schermo. Durante lo Steel City Con in Pennsylvania, il creatore del franchise Don Mancini ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sulla sceneggiatura di un nuovo film di Chucky. La notizia segue le recenti indiscrezioni trapelate dall’attrice Jennifer Tilly, confermando che il destino della bambola assassina non si è esaurito con la conclusione della terza stagione dello show televisivo. Secondo quanto dichiarato da Mancini e riportato da Bloody Disgusting, la nuova pellicola segnerà un netto ritorno alle origini del franchise.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Chucky torna al cinema: Don Mancini annuncia un nuovo film de La Bambola Assassina

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