Un bambino di un anno è caduto dal secondo piano in un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. L’incidente si è verificato in un appartamento, mentre la famiglia era presente in casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo in ospedale in condizioni da valutare. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno eseguendo i rilievi necessari.

Il sole del pomeriggio filtrava ancora tiepido tra le tende, illuminando una stanza piena di giochi e di quella vivacità tipica di chi ha appena iniziato a scoprire il mondo sulle proprie gambe. In un istante di distrazione, uno di quei frammenti di tempo che sfuggono al controllo umano e cambiano per sempre il corso di una vita, il silenzio domestico è stato squarciato da un evento drammatico. Il confine tra la sicurezza delle mura di casa e il vuoto esterno si è annullato, trasformando un giovedì ordinario in un incubo ad occhi aperti. Il rumore sordo dell’impatto ha richiamato immediatamente l’attenzione dei presenti, segnando l’inizio di una corsa disperata contro il tempo per strappare una piccola esistenza a un destino tragico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di un anno precipita dal secondo piano: dramma in Italia

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