Sono state rese note le formazioni ufficiali di Como e Inter in vista della semifinale di andata di Coppa Italia. Ciascuna squadra ha annunciato i propri titolari, con Fabregas e Chivu tra i protagonisti delle rispettive scelte. Le squadre scenderanno in campo per la partita che si svolgerà in questa giornata.

Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Como Inter: le scelte di Fabregas e Chivu

Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e AllegriSono state comunicate le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A posticipato per l’impegno in Supercoppa.

Formazioni ufficiali Juventus Como: le scelte di Spalletti e FabregasTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta...

Contenuti utili per approfondire Como Inter

Temi più discussi: Coppa Italia, semifinale d'andata: le probabili formazioni di Como-Inter; Como-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni; Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Lecce: Nico Paz in panchina.

Como – Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia!Como - Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di stasera valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia! generationsport.it

Como-Inter, diretta semifinale Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioniGli uomini di Fabregas contendono ai nerazzurri il primo round del penultimo atto del torneo. Sull'altro lato del tabellone, Lazio e Atalanta ... tuttosport.com

Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario - facebook.com facebook

I convocati del Como per l’Inter: torna Baturina, c’è Morata, out Kempf x.com