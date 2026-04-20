Chivu, allenatore di calcio, si trova vicino a conquistare il suo primo scudetto. La sua carriera ha visto un percorso che include la ricostruzione di uno spogliatoio in difficoltà, portandolo a ottenere risultati di rilievo in Serie A. Il suo lavoro si è focalizzato sulla gestione del gruppo e sul miglioramento delle prestazioni della squadra, arrivando a competere per il titolo nazionale.

di Alberto Petrosilli Chivu, vicinissimo alla vittoria del suo primo scudetto, ha vinto la propria scommessa ricostruendo uno spogliatoio in pezzi. L’ Inter di Cristian Chivu è il capolavoro tattico e umano del tecnico rumeno. Nonostante uno scetticismo iniziale figlio di sole 13 panchine nel massimo campionato, l’ex difensore ha saputo trasformare una “nave in tempesta” in una corazzata inarrestabile per la proprietà Oaktree, ricomponendo uno spogliatoio frammentato dai fantasmi della passata stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu e il segreto del primato: spunta il retroscena. Secondo il Corriere dello Sport, il merito del dominio nerazzurro risiede nella capacità di Chivu di agire come psicologo e comunicatore d’eccezione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e il segreto del primato: dallo spogliatoio a pezzi al dominio in Serie A, il mister ha vinto la sua scommessa. Il retroscena

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