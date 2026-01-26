Chivu missione scudetto | spunta il retroscena e il patto con lo spogliatoio La ricostruzione

In vista della corsa allo scudetto, emergono nuovi dettagli sulla determinazione di Cristian Chivu e sul suo rapporto con lo spogliatoio. La ricostruzione dei retroscena svela un patto tra il giocatore e i compagni, sottolineando l’importanza della coesione e dell’impegno collettivo nel progetto vincente dell’Inter. Un approfondimento che offre una prospettiva più completa sulla stagione e sulla mentalità della squadra.

Inter News 24 Chivu vede lo scudetto: spunta il retroscena e il patto con lo spogliatoio. Lautaro Martinez e compagni vogliono sfruttare il calendario favorevole. L'ultimo turno di campionato ha sancito la prima vera mini fuga dell'Inter. Grazie alla frenata del Milan, bloccato sul pari all'Olimpico dalla Roma, e allo scivolone del Napoli, i nerazzurri di Cristian Chivu si trovano ora rispettivamente a +5 e +9 dalle inseguitrici. Chivu, missione fuga tra gennaio e febbraio: il piano dell'Inter per lo scudetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spogliatoio nerazzurro aveva identificato da tempo questo periodo come lo spartiacque della stagione.

