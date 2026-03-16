Dopo la partita tra Lazio e Milan, si sono scatenati molti commenti e discussioni tra tifosi e media. Il giornalista Luca Bianchin ha svelato un retroscena riguardante Rafael Leao, affermando che l’allenatore del Milan ha avuto un ruolo nel calmare gli animi nello spogliatoio. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accaduto nei momenti successivi alla partita.

La partita di ieri era tra Lazio-Milan ha acceso diverse polemiche. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno battuto al squadra di Massimiliano Allegri per 1-0, grazie ad un gol di Isaksen. A far discutere, però, non è stato il risultato in sé ma la prestazione fornita dal Milan. I rossoneri hanno giocato una delle partite più brutte e deludenti dell'intera stagione: molli, senza idee e aggressività. Sotto i riflettori, inoltre, ci è finito anche Rafael Leao e il suo comportamento durante il match: dopo aver 'passeggiato' per la maggior parte del tempo, al cambio il portoghese si è lamentato con Allegri. A rivelare un retroscena clamoroso è stato il giornalista Luca Bianchin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Polemiche dopo Lazio-Milan, il retroscena: “Allegri ha calmato la situazione in spogliatoio”

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