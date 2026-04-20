Chivasso domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di Torino

Domenica 26 aprile, a Chivasso, si terrà nuovamente il “Merca’ d’la tola”, un evento che coinvolge una tradizione radicata nel territorio piemontese. La manifestazione sarà organizzata sotto la regia di un balon di Torino, coinvolgendo partecipanti e visitatori in un appuntamento che richiama pratiche e usanze storiche della zona. La giornata si inserisce nel calendario degli eventi culturali della regione, confermando il suo ruolo come appuntamento significativo per la comunità locale.

Una delle tradizioni più iconiche e identitarie presenti sul territorio piemontese si appresta a tornare da protagonista nel fitto calendario degli eventi storico-culturali regionali. La Città di Chivasso annuncia ufficialmente il ritorno del Mercà d’la Tola, lo storico mercato delle pulci e del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torino, torna il Carnevale del Balon con la “Rusnenta”. Domenica 1 febbraio sfilata con 14 gruppi storici Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei museiFirenze, 8 aprile 2026 – Nella giornata del 12 aprile Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Chivasso, domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la Tola con l’esperta regia del Balon di Torino; Mercà d'la Tola; Chivasso. Sister Cities Games 2026 dal 14 al 16 maggio; PINEROLO. DOMENICA 26 APRILE RIAPRONO LE DIMORE STORICHE DEL PINEROLESE. Chivasso, domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di TorinoUna delle tradizioni più iconiche e identitarie presenti sul territorio piemontese si appresta a tornare da protagonista nel fitto calendario degli eventi storico-culturali regionali. La Città di ... torinotoday.it Chivasso Eventi | Chivasso - facebook.com facebook