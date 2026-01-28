Torna a Torino il Carnevale del Balon con la tradizionale “Rusnenta”. Domenica 1 febbraio, 14 gruppi storici sfileranno per le vie del quartiere Borgo Dora, rievocando antiche tradizioni e costumi d’epoca. È l’unico evento di questo tipo ancora attivo in città, un appuntamento che richiama appassionati e curiosi da tutta la regione.

Un appuntamento unico nel suo genere che, durante il periodo di carnevale, “porta in scena” il meglio dei gruppi di rievocazione storica del Piemonte e non solo, risultando il vero e unico Carnevale storico attualmente in attività nella Città di Torino, ispirato a quello che si svolse nel 1985 a Borgo Dora. Un momento davvero unico nel panorama degli eventi di Carnevale perché si tratta di una vera e propria kermesse dedicata alle sfilate e alle esibizioni di 14 gruppi storici in rappresentanza di varie epoche della storia dell’umanità, un percorso che è ripreso dal 2018 con il ritorno dell’ Antico Carnevale del Balon dopo alcuni decenni di assenza dal panorama delle manifestazioni torinesi. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Torino, torna il Carnevale del Balon con la "Rusnenta". Domenica 1 febbraio sfilata con 14 gruppi storici

A Torino, torna l'Antico Carnevale del Balon, un evento che unisce antiquariato, storia e tradizione.

Il Carnevale di Passoscuro si svolgerà sabato 7 febbraio, a partire dalle 15:00, con una sfilata che attraverserà Piazza Villacidro.

