Dopo l' alluvione un protocollo per la sicurezza del fiume Meschio

Da pordenonetoday.it 13 feb 2026

Dopo l’alluvione, il sindaco di Caneva ha firmato un protocollo per mettere in sicurezza l’abitato di Fratta, che si trova di fronte a episodi di piogge intense e all’aumento della portata del fiume Meschio. La decisione arriva dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni alle case e alle strade del paese. Un elemento che distingue questa misura dalle altre è l’installazione di nuove barriere temporanee lungo il fiume, pensate per intervenire rapidamente in caso di piena.

Mettere in sicurezza l’abitato di Fratta, nel Comune di Caneva, di fronte a episodi di piogge intense e al conseguente aumento della portata del fiume Meschio. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo sperimentale sottoscritto ieri in Prefettura a Pordenone, alla presenza dell’assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, del sindaco di Caneva Dino Salatin, del prefetto di Pordenone Michele Lastella e del responsabile dell’Area Nord-Est di Enel Green Power Fabio Coppiati. “Con questo protocollo sperimentale introduciamo una procedura operativa che, secondo i nostri modelli, consente di mettere in sicurezza l’abitato di Fratta.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

