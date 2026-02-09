Alluvione un anno dopo Sicurezza in primo piano

Un anno dopo l’alluvione, i comitati cittadini di Ponzano, Carraia, San Martino-Serravalle e Trasparenza per Empoli tornano a chiedere chiarimenti sulla responsabilità dell’evento. Sono ancora molte le domande senza risposta, e i residenti vogliono sapere cosa si farà per migliorare la sicurezza. La questione resta al centro del dibattito locale, mentre si aspettano interventi concreti per prevenire future emergenze.

Alluvione di un anno fa, ci sono state responsabilità specifiche? Se lo chiedono, e lo chiederanno, i comitati cittadini di Ponzano, Carraia, San Martino–Serravalle e Trasparenza per Empoli. Lo chiederanno, invitando nel frattempo la cittadinanza a partecipare alla seduta congiunta alle due commissioni consiliari permanenti, convocata per il 12 febbraio alle 18 nel Palazzo Comunale. La convinzione dei comitati è che permangano ancora punti da chiarire sulle cause dell’evento alluvionale, sulle responsabilità e soprattutto sulle azioni da intraprendere. L’invito rivolto ai cittadini ad assistere alla seduta da parte di Marco Cardone (per conto dei comitati) è un vero appello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione un anno dopo. Sicurezza in primo piano Approfondimenti su Alluvione Un anno dopo La sicurezza in primo piano. Dopo Crans Montana la sindaca alza la voce: “In bar e ristoranti non si balla” La sindaca di Castiglione, dopo gli eventi di Crans Montana, ribadisce l'importanza della sicurezza nei locali pubblici. Giardino 11 settembre rinasce: via ai lavori di sicurezza e rinaturalizzazione dopo l’alluvione Il Giardino 11 settembre 2001, gravemente danneggiato dagli alluvioni di maggio 2023, sta per rinascere. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Spain Makes Disaster Training Mandatory in Schools Ultime notizie su Alluvione Un anno dopo Argomenti discussi: Alluvioni: l’Elba un anno dopo non sa ancora cosa fare; Mozambico: la solidarietà dopo le alluvioni; Traversara: riapre la Stazione dei Carabinieri dopo l’alluvione del 2024; Spettacolo contro le alluvioni. Fondi donati alla protezione civile. Traversara, riapre la Stazione dei Carabinieri dopo l’alluvione del 2024Dopo sedici mesi dalla devastante alluvione che nel settembre 2024 ha colpito duramente la frazione di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, la Stazione dei Carabinieri riapre finalmente le proprie ... ravennawebtv.it La stazione dei carabinieri di Traversara riapre sedici mesi dopo l’alluvioneI militari torneranno nella loro sede da lunedì 9 febbraio. Lo stabile di via Traversara 16 è stato ripristinato e messo in sicurezza ... ravennaedintorni.it Negli ultimi anni il rischio alluvione è diventato una variabile concreta per molte attività: aziende, capannoni, uffici, studi professionali. Non si tratta solo di eventi eccezionali, ma di fenomeni sempre più frequenti e imprevedibili. La gestione del rischio non è un’ facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.