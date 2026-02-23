svolta nella chirurgia del colon a bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffe

Il Policlinico San Marco di Bergamo ha eseguito le prime resezioni coloniche al mondo utilizzando tecniche di anastomosi magnetica, senza punti di sutura. La causa di questa innovazione deriva dalla ricerca di metodi meno invasivi e più sicuri per i pazienti. Durante l’intervento, i chirurghi hanno utilizzato dispositivi magnetici avanzati per unire le parti di colon, riducendo tempi di recupero e complicazioni. Questa scoperta apre nuove prospettive nel campo della chirurgia gastrointestinale.

Bergamo, 23 febbraio 2026 - Svolta nella chirurgia del colon: il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo), ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato, ha annunciato “ la prima applicazione al mondo” dell'anastomosi magnetica, senza punti di sutura. La struttura lombarda è fra i 4 centri coinvolti a livello internazionale - insieme ad Amsterdam nei Paesi Bassi, Madrid in Spagna e Santiago del Cile - nello studio MagCR Study sull'utilizzo di una tecnica innovativa ideata da Michel Gagner, autorità mondiale della chirurgia digestiva e metabolica. Due interventi a Bergamo. I due interventi, di tipo laparoscopico - un'emicolectomia destra per tumore e una resezione colica sinistra per malattia diverticolare - sono stati eseguiti da Stefano Olmi, responsabile dell'Unità di Chirurgia generale, oncologica e robotica del Policlinico San Marco, professore associato di Chirurgia generale all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sotto la supervisione di Gagner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

