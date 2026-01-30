Robotica e ginecologia la chirurgia 4.0 al PO di Pozzuoli

Questa mattina al Policlinico di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stata eseguita una serie di interventi di ginecologia con la tecnologia robotica. Otto operazioni sono state completate in un solo giorno, dimostrando come la chirurgia 4.0 possa migliorare la precisione e ridurre i tempi di recupero. Un passo avanti importante per la sanità locale, che punta a investire sempre di più in innovazione.

