Chieti omicidio Vasto | lite per un colloquio dietro al delitto

A Vasto, in provincia di Chieti, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di una persona. La vicenda è iniziata con un diverbio tra padre e figlio, legato a una discussione sulla rinuncia a un colloquio di lavoro nel Nord Italia. L'alterco si è protratto fino a sfociare in un episodio di violenza. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto.

Sarebbe stata la rinuncia di un colloquio di lavoro al Nord, la causa della lite tra padre e figlio finita nel sangue a Vasto, in provincia di Chieti, ieri. Antonio Sciorilli, dirigente della Azienda sanitaria locale di Chieti, 52 anni, avrebbe confessato l’omicidio del figlio 20enne, Andrea Sciorill i. Il corpo del ragazzo è stato trovato ieri, nel garage del condominio di famiglia con numerose ferite da arma da taglio. Dopo un interrogatorio, durato tutta la notte, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Vasto, diretto da gennaio da Rita Cerino. La garante per i diritti dei detenuti ha raggiunto la Casa lavoro frentana sottolineando che quanto accaduto è “una tragedia immane” e che è stato attivato il protocollo previsto per casi come questo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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