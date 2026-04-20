chiesa spietro iniziato il recupero

Nelle ultime settimane sono iniziati i lavori di recupero nella chiesa di San Pietro, situata nel centro storico di Grosseto. Le operazioni riguardano interventi di restauro e manutenzione sulla struttura, senza però alterarne la funzione religiosa o l’aspetto esterno. La chiesa, uno dei luoghi di culto più antichi della zona, sarà soggetta a interventi che si protrarranno nei prossimi mesi.

GROSSETO "Sono iniziati in queste settimane i lavori nella chiesa di San Pietro, nel cuore pulsante del centro storico di Grosseto. Vedere oggi gli operai e le impalcature già all’opera in corso Carducci è la testimonianza tangibile di un impegno concreto che diventa realtà: una promessa fatta alla cittadinanza e puntualmente mantenuta". E’ quanto dichiara in una nota Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore al centro storico della città. "L’avvio del cantiere – commenta Rossi – rappresenta il coronamento di un percorso iniziato lo scorso settembre 2025, quando il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, venne in visita a Grosseto per un sopralluogo mirato proprio nella più antica chiesa cittadina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa S.Pietro. Iniziato il recupero

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