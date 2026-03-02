Comitato unico di garanzia parità di genere e qualità di lavoro pubblico sotto i riflettori della Cisl Fp Sicilia

Oggi a Palermo si è svolto un corso di formazione organizzato dalla Cisl Fp Sicilia presso la sede Ust, dedicato al Comitato unico di garanzia, alle sue funzioni e alle relazioni con il sindacato. L’evento è stato promosso dal coordinamento Donne e politiche di genere della stessa organizzazione e ha coinvolto rappresentanti del settore pubblico. La giornata ha approfondito aspetti legati alla parità di genere e alla qualità del lavoro pubblico.

La sede Ust Cisl di Palermo ha ospitato oggi il corso di formazione "Comitato unico di garanzia: ruolo e funzione – I rapporti, le relazioni e le sinergie con il sindacato", promosso dalla Cisl Fp Sicilia e dal suo coordinamento Donne e politiche di genere. L'iniziativa ha coinvolto dirigenti.