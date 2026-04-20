Chiello in concerto a Firenze

Chiello si prepara a esibirsi a Firenze in un concerto che fa parte di una serie di date programmate. L'artista ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo e ha pubblicato un nuovo album. L'evento si inserisce in un calendario di spettacoli dal vivo che si susseguono per diverse città. La performance nel capoluogo toscano rappresenta un appuntamento atteso dai fan.

Una serie di date ad alta intensità, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album. Ferma martedì 21 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il “Club Tour 2026” di Chiello, tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano.I biglietti – posto unico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Chiello - Limone (live) Notizie correlate Chiello in concerto a Largo VenueTra i 30 big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Chiello annuncia il suo tour che ad aprile arriverà anche nella Capitale. Morgan a Copparo in “Piano Solo”: il concerto preludio alla sua esibizione a Sanremo con Chiello e l’omaggio a Tenco.Il Teatro De Micheli di Copparo si prepara ad accogliere venerdì 13 febbraio alle 21 l’artista Morgan, figura di spicco della musica italiana, per un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chiello in concerto a Largo Venue; Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara; Firenze, Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara; Chiello: le foto del concerto al Gran Teatro Geox di Padova. Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze Dopo Sanremo e il nuovo albumpoliticamentecorretto.com - Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze Dopo Sanremo e il nuovo album ... politicamentecorretto.com Scaletta Chiello a Padova-Gran Teatro Geox, 16 aprile 2026 (data zero)Chiello in concerto a Padova, Gran Teatro Geox. Giovedì 16 aprile, data zero per Chiello e il suo Tour 2026. In attesa di riportare la scaletta subito dopo lo show ecco come potrebbe presentarsi. Scal ... radiomusik.it Chiello (@chiello_fsk) chiude il suo concerto a Roma con Quanto ti vorrei - facebook.com facebook Chiello: «Bella la trap, ma vuoi mettere Ciampi e Tenco» x.com