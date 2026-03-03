Chiello in concerto a Largo Venue

Chiello, uno dei 30 artisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo tour che, ad aprile, farà tappa anche a Largo Venue nella Capitale. La data romana si inserisce nel calendario delle esibizioni previste per il mese prossimo, offrendo ai fan la possibilità di vederlo dal vivo. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Tra i 30 big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Chiello annuncia il suo tour che ad aprile arriverà anche nella Capitale. All'Ariston si è distinto con il brano "Ti penso sempre" alla sua prima partecipazione alla kermesse. Il 19 aprile arriverà live a Largo Venue nella Capitale.