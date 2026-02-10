Morgan a Copparo in Piano Solo | il concerto preludio alla sua esibizione a Sanremo con Chiello e l’omaggio a Tenco
Questa sera il Teatro De Micheli di Copparo si riempirà di musica con Morgan. L’artista arriva in città per un concerto solo al pianoforte, un’ora di musica intima prima di salire sul palco di Sanremo con Chiello. Lo spettacolo di venerdì sera si presenta come un’anteprima, un modo per avvicinare il pubblico al suo stile e ai suoi brani, tra cui anche un omaggio a Tenco. Morgan si prepara così a portare la sua musica in una serata che promette di essere intensa e coinvolgente.
Il Teatro De Micheli di Copparo si prepara ad accogliere venerdì 13 febbraio alle 21 l’artista Morgan, figura di spicco della musica italiana, per un concerto intimo in “Piano Solo”. L’esibizione rappresenta un preludio alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove affiancherà Chiello nell’esecuzione di un omaggio a Luigi Tenco. Copparo, in provincia di Ferrara, si appresta a vivere una serata di musica di alto livello. Il Teatro De Micheli, punto di riferimento culturale del territorio, ospiterà venerdì prossimo Morgan, al secolo Marco Castoldi, in un concerto che promette di essere un viaggio attraverso i suoi successi e i brani più significativi della canzone d’autore italiana e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
