Dopo la recente sconfitta contro la Lazio, Umberto Chiariello ha commentato la prestazione del Napoli, definendola la peggiore dell’era di Antonio Conte. La partita ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, con Chiariello che ha espresso un giudizio molto severo sulla squadra e sull’allenatore. La discussione si concentra sui dettagli tecnici e sulle scelte tattiche messe in atto durante l’incontro.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Umberto Chiariello ha espresso un giudizio durissimo sul Napoli e su Antonio Conte nel suo editoriale a Canale 21. Il giornalista ha definito quella degli azzurri come una delle prestazioni peggiori della stagione, sottolineando soprattutto l’assenza di reazione, di intensità e di identità. Il punto centrale del suo intervento è questo: al di là del risultato, a deluderlo è stato il modo in cui il Napoli ha perso. Per Chiariello, la squadra è apparsa scarica, senza idee e senza spirito. Da qui nasce anche la critica alla gestione tecnica, tra scelte di formazione, condizioni fisiche e cambi di equilibrio che avrebbero peggiorato il rendimento della squadra nel momento decisivo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello: “La peggiore partita dell’era Conte”

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