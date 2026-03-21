Umberto Chiariello, giornalista sportivo napoletano, ha commentato il prossimo match tra Napoli e Milan, affermando che i rossoneri tendono a conquistare le vittorie in casa, mentre con il Napoli le partite sono più combattute. Le sue parole sono state pronunciate in vista di una sfida importante tra le due squadre, che si terrà prossimamente.

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC sul campionato. In modo particolare, Chiariello ha voluto parlare ovviamente del Napoli, strizzando l'occhio anche verso Inter e Milan, pensando già alla sfida contro la formazione di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Se solo oggi fossimo a quattro o cinque punti dall’Inter, sarebbe tutto un altro andare. I rimpianti sono tanti, ma nove punti da recuperare in nove partite sono un miracolo. Se noi vinciamo a Cagliari e l’Inter perde a Firenze? La Fiorentina si sta riprendendo, ha bisogno di continuità, mica è salva: sta appena un passo sopra la zona salvezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiariello: “Il Milan la vince in casa la sua partita, poi col Napoli…”

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