Chiariello senza sconti | Questa è la peggiore Champions del Napoli

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Chiariello non usa giri di parole. In diretta su Canale 21, il giornalista definisce senza mezzi termini questa come la peggiore Champions League della storia del Napoli. L’eliminazione è arrivata in modo netto, e lui critica aspramente la prestazione degli azzurri, sottolineando come questa stagione sia una delle più deludenti degli ultimi anni.

Nel post-partita di Napoli-Chelsea 2-3, andato in onda su Canale 21, Umberto Chiariello affonda il colpo sull'eliminazione europea degli azzurri, definendola senza mezzi termini «la peggiore Champions League mai giocata dal Napoli». Un giudizio netto, ribadito più volte da Chiariello su Canale 21, che va oltre la prestazione contro i campioni del mondo e inchioda la squadra di Conte a numeri e classifica. «Abbiamo visto un Napoli generoso, un primo tempo fantastico, ma i dati restano impietosi: 30° posto su 36, superato da Qarabag, Olympiacos e Bodø Glimt.

