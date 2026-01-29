Chiariello senza sconti | Questa è la peggiore Champions del Napoli

Da napolipiu.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Chiariello non usa giri di parole. In diretta su Canale 21, il giornalista definisce senza mezzi termini questa come la peggiore Champions League della storia del Napoli. L’eliminazione è arrivata in modo netto, e lui critica aspramente la prestazione degli azzurri, sottolineando come questa stagione sia una delle più deludenti degli ultimi anni.

"> Nel post-partita di Napoli-Chelsea 2-3, andato in onda su Canale 21, Umberto Chiariello affonda il colpo sull’eliminazione europea degli azzurri, definendola senza mezzi termini «la peggiore Champions League mai giocata dal Napoli». Un giudizio netto, ribadito più volte da Chiariello su Canale 21, che va oltre la prestazione contro i campioni del mondo e inchioda la squadra di Conte a numeri e classifica. «Abbiamo visto un Napoli generoso, un primo tempo fantastico, ma i dati restano impietosi: 30° posto su 36, superato da Qarabag, Olympiacos e Bodø Glimt. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

chiariello senza sconti questa 232 la peggiore champions del napoli

© Napolipiu.com - Chiariello senza sconti: «Questa è la peggiore Champions del Napoli»

Approfondimenti su Napoli Champions

Chiariello: “Un’intrusa come il Napoli nella geografia del potere dà più fastidio degli altri”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Chiariello durissimo dopo Juventus-Napoli | Rigore clamoroso non dato così si falsano i campionati.

chiariello senza sconti questaChiariello durissimo dopo Juventus-Napoli: «Rigore clamoroso non dato, così si falsano i campionati»È un’analisi senza sconti quella di Umberto Chiariello, che ai microfoni di Canale 21 ha commentato con il suo consueto editoriale il 3-0 di Juventus-Napoli, una partita che, a suo giudizio, non racco ... napolipiu.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.