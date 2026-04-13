L’influencer Chiara Balistreri sconvolta il suo ex condannato per maltrattamenti esce dal carcere | Lui un violento lo Stato non ci tutela

L’influencer Chiara Balistreri ha espresso shock dopo la liberazione del suo ex, condannato in secondo grado per maltrattamenti e lesioni. In un procedimento separato, l’uomo è stato condannato anche per stalking. La donna ha commentato la sua percezione di mancanza di tutela da parte dello Stato. La vicenda riguarda due distinti procedimenti giudiziari con condanne definitive e in corso di esecuzione.

Una condanna in secondo grado per maltrattamenti e lesioni. Un’altra – in un secondo procedimento – per stalking. Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, compare in lacrime in un video sui social. La ragione? Il suo ex compagno, Gabrel Constantin, torna in libertà. Lo stesso ragazzo che aveva denunciato e che l’aveva costretta a un ricovero in ospedale. “Mi sono svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel tra due giorni tornerà a casa, con il dispositivo ” ha detto. Ciò a cui fa riferimento la ragazza è il “pacchetto” del braccialetto anti-stalking formato da due dispositivi: uno, non rimovibile, è per l’aggressore, l’altro è per la vittima che viene avvertita nel caso in cui lui decidesse di avvicinarsi oltre i limiti consentiti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’influencer Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex (condannato per maltrattamenti) esce dal carcere: “Lui un violento, lo Stato non ci tutela” L’influencer Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà. Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà.