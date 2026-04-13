Chiara Balistreri, giovane di Bologna, ha condiviso sui social un messaggio emozionato in cui esprime il dolore per la recente uscita dal carcere del suo ex compagno, attualmente accusato di violenze e lesioni durante la loro relazione. La donna racconta di tornare nella stessa abitazione in cui ha subito le violenze, denunciando una situazione che la lascia senza parole e sollevando preoccupazioni sulla tutela delle donne vittime di violenza.

Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante la relazione con l’ex compagno Gabriele Costantin, in carcere per maltrattamenti e lesioni. “Dispiace che dobbiate vedermi così (è in lacrime; ndr), ma sono appena stata svegliata da una chiamata della polizia che mi informava che Gabriele tornerà a casa fra due giorni”, spiega nel video. È scossa, con la voce spezzata dal pianto. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacachiara-balistreri-verissimo-riduzione-pena-786e29a0 Il video: “L’uomo che mi ha picchiata tornerà già in libertà”. È scossa, con la voce spezzata dal pianto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, torna nella casa dove sono quasi morta. Lo Stato non tutela le donne”

Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, lo Stato non tutela le donne”Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante...

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