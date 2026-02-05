Pino Insegno si racconta tra famiglia e identità. I figli, Francesco e Matteo, sono cresciuti lontano dai riflettori, ma il comico si dice ferito quando vengono confusi con il nonno di suo figlio. La loro vita privata resta un grande punto di domanda, anche per lui che preferisce mantenere un certo riserbo.

Con la prima moglie Roberta Lanfranchi, Pino Insegno ha avuto due figli: Francesco nato nel 1998 e Matteo nel 2003. Oggi, il conduttore ha una relazione con Alessia Navarro dalla quale sono nati Valerio nel 2019 e Alessandro, nato nel 2014. In una recente intervista Pino ha detto del piccolo Valerio: “Lo considero un nuovo e grandissimo dono che mi ha fatto la vita”. Parole che raccontano la sua gioia di essere padre anche oggi. Alessandro e Valerio sono ancora bambini e vivono la loro infanzia tra scuola e famiglia. Francesco e Matteo, invece, hanno già fatto alcune scelte importanti per il loro futuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita: “Ci rimango male quando mi scambiano per il nonno di mio figlio”

Approfondimenti su Pino Insegno

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pino Insegno

Argomenti discussi: Figli di Generazione Z, chi sono?; Congedo parentale 2026, esteso fino ai 14 anni dei figli, ma non per tutti, ecco i lavoratori interessati: novità INPS; Detrazioni per figli a carico: come funzionano nel 2026; Ep. 7 – Chi sono i seahorse dad, gli uomini trans che partoriscono i propri figli.

Chi sono i figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita: Ci rimango male quando mi scambiano per il nonno di mio figlioCon la prima moglie Roberta Lanfranchi, Pino Insegno ha avuto due figli: Francesco nato nel ... msn.com

Chi sono Giovanni e Costantino, i figli di Gigliola Cinquetti/ Gli anni con loro bambini i più belliChi sono Giovanni e Costantino, i figli di Gigliola Cinquetti: nati nel 1980 e nel 1984, nel 2013 hanno preso parte in coppia a Pechino Express ... ilsussidiario.net

Da Martedì 3 a Domenica 8 Febbraio 2026 Dal Martedì al Venerdì ore 21:00 – Sabato ore 19:00 – Domenica ore 17:30 . . con Alessia Navarro e Pino Insegno danzatori facebook