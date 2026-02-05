Chi sono la moglie e l’ex di Pino Insegno Alessia Navarro e Roberta Lanfranchi

Pino Insegno ha una moglie, Alessia Cacciotti Navarro, con cui è sposato dal 2012. La coppia ha due figli, Alessandro e Valerio. La loro vita privata torna sotto i riflettori dopo le recenti indiscrezioni sulla famiglia dell’attore.

Pino Insegno è sposato dal 2012 con l'attrice e moglie Alessia Cacciotti Navarro, madre dei suoi figli Alessandro e Valerio. Precedentemente, dal 1997 al 2007, è stato sposato con la conduttrice e showgirl Roberta Lanfranchi, sua ex moglie, da cui ha avuto i figli Francesco e Matteo. Alessia Navarro, chi è la seconda moglie di Pino Insegno. Alessia Navarro, classe 1979, è una nota attrice e doppiatrice. Alessia si è laureata in Antropologia culturale, senza però mai abbandonare la sua innata passione per la recitazione. Successivamente ha infatti frequentato l'Accademia del Cinema di Roma e l'Università Scuola di Tecniche dello spettacolo.

Alessia Cacciotti Navarro è nota per essere la moglie di Pino Insegno, noto attore e doppiatore italiano.

Roberta Lanfranchi ha condiviso momenti significativi della sua vita con due uomini importanti: Pino Insegno, suo ex marito, ed Emanuele Del Greco, suo attuale compagno.

Da Martedì 3 a Domenica 8 Febbraio 2026 Dal Martedì al Venerdì ore 21:00 – Sabato ore 19:00 – Domenica ore 17:30 . . con Alessia Navarro e Pino Insegno danzatori facebook