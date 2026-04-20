Jannik Sinner si trova a Madrid con l’obiettivo di continuare la sua striscia di successi e di superare Carlos Alcaraz in classifica. Il tennista italiano partecipa al torneo Masters 1000, cercando di conquistare il suo quinto titolo consecutivo in questa categoria, un risultato che nessun altro giocatore ha mai ottenuto finora. La competizione si presenta come una grande occasione per Sinner di fare un passo importante nella sua carriera.

AGI - Jannik Sinner a Madrid per allungare in classifica su Carlos Alcaraz e vincere il suo quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita ad alcun tennista. Dal 22 aprile al 3 maggio i riflettori sono tutti per il n.1 del mondo che torna a giocare il torneo spagnolo dopo due anni, dove nel 2024 raggiunse i quarti di finale. L’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro a Barcellona, a cui si aggiunge quella di Novak Djokovic (oltre a Jack Draper), sembra disegnare per l’altoatesino una corsia diretta verso la finale dove potrebbe incontrare di nuovo Alexander Zverev, battuto in semifinale a Montecarlo e unico che a Madrid appare comunque in grado di impegnare Jannik.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia

Notizie correlate

Sinner conquista Indian Wells e scrive la storia, primo italiano a vincere il torneo: la dedica specialeSinner vince Indian Wells: cosa significa questo trionfo per il tennis italiano Sotto il sole rovente della California, Jannik Sinner ha scritto una...

A Madrid Sinner punta a fare un altro recordAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Sinner e il dilemma Madrid: lo stimolo per esserci può arrivare da un record mai riuscito; Sinner torna numero 1 del mondo dopo Monte-Carlo: Alcaraz può riprenderselo subito a Barcellona - LiveTennis.it.