Sinner conquista Indian Wells e scrive la storia primo italiano a vincere il torneo | la dedica speciale

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, diventando il primo tennista italiano a conquistare questo titolo. La finale si è svolta sotto il sole caldo della California, con Sinner che ha battuto il suo avversario in un match combattuto. La vittoria rappresenta un momento importante per il tennis italiano, che si arricchisce di un nuovo successo internazionale.

Sinner vince Indian Wells: cosa significa questo trionfo per il tennis italiano. Sotto il sole rovente della California, Jannik Sinner ha scritto una pagina storica del tennis italiano. Il campione altoatesino ha conquistato per la prima volta il titolo di Indian Wells, diventando il primo italiano nella storia a vincere il prestigioso Masters 1000 californiano. La finale contro Daniil Medvedev è stata una battaglia di nervi, tecnica e resistenza. Il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6, 7-6, piegando il russo nei momenti decisivi di un match equilibratissimo. A consegnargli il trofeo è stato Andre Agassi, leggenda del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sinner conquista Indian Wells e scrive la storia, primo italiano a vincere il torneo: la dedica speciale Articoli correlati Indian Wells 2026, Sinner batte Tien e conquista la semifinale del torneoMiami, 13 marzo 2026 – Jannik Sinner batte anche Learner Tien a Indian Wells, oggi giovedì 12 marzo, e vola in semifinale nel Masters 1000 americano. Sinner trionfa a Indian Wells: battuto Medvedev in finale (7-6, 7-6). Prima volta nel torneo californiano. Con dedica a Kimi AntonelliINDIAN WELLS – Ce l’ha fatta, Jannik Sinner: per la prima volta in carriera vince il Masters 1000 di Indian Wells. Contenuti utili per approfondire Indian Wells Temi più discussi: Sinner-Tien: highlights Atp Indian Wells. VIDEO; Sinner stende Zverev, in finale a Indian Wells c’è Medvedev. Alcaraz fuori; Sinner batte l'americano Tien e conquista la semifinale di Indian Wells; Sinner domina Zverev e conquista la prima finale a Indian Wells. Lo attende Medvedev. Sinner conquista a Indian Wells il 25° titolo e lo dedica all'amico Antonelli. Battuto Medvedev in finaleIn finale l'azzurro doma il russo con un doppio tie break, compiendo una rimonta pazzesca nel secondo (da 0-4). È il suo primo successo nel Masters 1000 californiano. Un grande giorno per l'Italia, ... gazzetta.it Sinner fenomenale, batte un ottimo Medvedev e scrive la storia a Indian Wells: Jannik si sblocca nel 2026Un Sinner fenomenale trionfa a Indian Wells e diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i big title sul cemento: un ottimo Medvedev cede dopo due tie-break ... sport.virgilio.it è ! STRAORDINARIO. Il numero due al mondo conquista il suo primo Masters 1000 californiano battendo in finale Medvedev in due set (6-7;6-7) #Tuttosport #Sinner #Medvedev #IndianWells facebook Jannik, il Re del deserto Con un doppio 7-6 Sinner batte Daniil Medvedev e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells x.com