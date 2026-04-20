Victoria Bonya, influencer russa con oltre 13 milioni di follower, ha recentemente pubblicato un video in cui si rivolge direttamente al presidente del paese, Vladimir Putin. La sua attività sui social media comprende contenuti legati al make-up e alle attività di influencer, ma in questa occasione ha scelto di intervenire pubblicamente su questioni politiche. La sua comunicazione ha generato attenzione sui social e tra i media.

Victoria Bonya, una nota influencer russa da 13 milioni di follower, ha criticato Vladimir Putin in un video diventato virale su Instagram. “La gente ha paura di te”, dice rivolgendosi direttamente al presidente russo in un post che ha ottenuto 1,3 milioni di like e oltre 26 milioni di visualizzazioni. Residente a Monte Carlo, Victoria Bonya è diventata ancora più famosa dopo aver partecipato al Grande Fratello russo. Victoria Bonya e il video su Vladimir Putin L'influencer e le critiche al presidente russo Chi è Victoria Bonya Il video in cui distruggeva la borsa di Chanel Victoria Bonya e il video su Vladimir Putin Il video in questione è di qualche giorno fa ma è diventato virale su Instagram e sta continuando a raccogliere like, commenti e visualizzazioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Victoria Bonya, la super influencer russa da 13 milioni di follower che ha attaccato Vladimir Putin

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