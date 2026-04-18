Una blogger nota ha pubblicato un messaggio in cui critica Vladimir Putin, attirando l’attenzione sui social media e diventando rapidamente virale. La diffusione delle sue affermazioni ha portato a una crescente attenzione nei confronti delle dichiarazioni pubbliche contro le autorità russe. Nel frattempo, l’indice di gradimento del presidente si è ridotto per il sesto settimana consecutiva, secondo dati ufficiali. Le autorità hanno reagito alle critiche in modo non specificato.

Il Cremlino si sta ritrovando, suo malgrado, ad affrontare le conseguenze della diffusione virale delle critiche di una famosa blogger contro le autorità russe, mentre l’indice di gradimento di Vladimir Putin registra il sesto calo settimanale consecutivo. Lunedì Victoria Bonya, diventata famosa nel 2006 grazie a Dom-2, la versione sovietica del reality show Grande Fratello, ha pubblicato un video in cui avverte il presidente russo che una serie di problemi crescenti rischiano di sfuggire al controllo. «La gente ha paura di te, gli artisti hanno paura, i governatori hanno paura», ha spiegato nella clip, pubblicata su Instagram, che ha totalizzato ventisei milioni di visualizzazioni e oltre 1,3 milioni di “mi piace” negli ultimi quattro giorni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La blogger Victoria Bonya “rimprovera” apertamente Putin e diventa virale

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