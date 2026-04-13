Matteo Branciamore è un attore noto per aver interpretato il personaggio di Marco Cesaroni nella serie televisiva italiana. È stato protagonista di entrambe le stagioni della serie, inclusa la versione intitolata

Matteo Branciamore è uno fra gli attori più amati di sempre, protagonista della serie I Cesaroni e I Cesaroni – Il ritorno con il ruolo di Marco Cesaroni. Un personaggio che gli ha portato fortuna e a cui l’attore è legatissimo, ma che gli ha causato negli anni anche qualche problema. La carriera di Matteo Branciamore. Classe 1981, Matteo Branciamore è nato a Roma e ha lasciato gli studi universitari presso facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza per dedicarsi alla recitazione. Ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione tra teatro e piccoli ruoli cinematografici, recitando in Come te nessuno mai e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Matteo Branciamore, l’attore che interpreta Marco Cesaroni

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