Valentina Bivona è una delle new entry della settima stagione di “I Cesaroni” e interpreta il ruolo di Marta, la figlia adolescente di Marco ed Eva. La sua presenza segna un nuovo capitolo nella serie, portando sul set un personaggio che arriva da New York alla Garbatella. La sua partecipazione si inserisce nel cast che si arricchisce di nuovi volti, con l’obiettivo di sviluppare nuove dinamiche tra i personaggi.

Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Valentina Bivona, che interpreta Marta, figlia adolescente di Marco ( Matteo Branciamore ) ed Eva ( Alessandra Mastronardi ) Da New York a Garbatella: il personaggio di Marta Cesaroni . Dopo ben 12 anni dall’ultima puntata, la serie I Cesaroni torna sul piccolo schermo con una trama ancora tutta da scoprire. Il pubblico di Canale 5 vedrà tornare l’amata famiglia Cesaroni. Tuttavia, come ormai noto, non tutti i personaggi saranno presenti: tra i volti che ritroveremo ci sono il capofamiglia Giulio ( Claudio Amendola ) e i suoi tre figli Marco ( Matteo Branciamore ), Rudi ( Niccolò Centioni ) e Mimmo ( Federico Russo ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Valentina Bivona, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”

Chi è l’attrice e comica Lucia Ocone, new entry nel cast de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”)Lucia Ocone è una delle principali new entry nel cast della settima stagione de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”), prevista per aprile 2026.

Garbatella in festa: folla immensa per il ritorno de I CesaroniIl cuore pulsante della Garbatella si è trasformato, fin dalle prime luci dell’alba di questo sabato 11 aprile 2026, in un immenso punto di raccolta...