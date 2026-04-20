Chi è Rumen Radev l’euroscettico che ha vinto in Bulgaria

Rumen Radev, ex comandante dell’aeronautica militare, ha conquistato la vittoria alle elezioni legislative in Bulgaria con oltre il 44,5% dei voti. La sua affermazione consente al candidato di governare senza alleanze con altri partiti. La sua posizione euroscettica ha attirato l’attenzione degli elettori e ha segnato un risultato significativo nel panorama politico del Paese.

Rumen Radev ha vinto le elezioni legislative in Bulgaria. Con più del 44,5% dei voti, l’ex comandante dell’aeronautica militare ha ottenuto la maggioranza e potrà governare il Paese senza bisogno di alcuna coalizione. “Bulgaria Progressista ha vinto in maniera decisa. È una vittoria della speranza sulla sfiducia, della libertà sulla paura”, ha dichiarato Radev dopo il primo report di risultati preliminari. In caso venga confermato l’ultimo bollettino della Commissione Centrale Elettorale bulgara, il partito Bulgaria Progressista, fondato da Radev, avrà 131 seggi (su 240) del Parlamento. Questo potrebbe ridare stabilità politica alla Bulgaria, dove negli ultimi cinque anni ci sono state otto elezioni e sette primi ministri.🔗 Leggi su Formiche.net

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