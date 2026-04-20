Chi è l' uomo che ha ucciso otto bambini in Louisiana

Un uomo ha aperto il fuoco in una casa a Shreveport, Louisiana, causando la morte di otto bambini. L'episodio si è verificato domenica 19 aprile e le autorità hanno identificato il presunto autore della strage. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere eventuali prove. La notizia ha suscitato grande attenzione e si stanno aspettando aggiornamenti ufficiali.

Ha un nome e cognome l’autore della strage di bambini avvenuta nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, in una casa a Shreveport, in Louisiana. L’uomo che ha compiuto il massacro, costato la vita ad otto innocenti, si chiamava Shamar Elkins, aveva 31 anni ed era un veterano dell’esercito. Poco prima di compiere la sua folle azione aveva pubblicato sui social una foto con una delle sue figlie con un hamburger in mano. In base ad una prima ricostruzione dei fatti pare che Elkins abbia avuto una lite con la sua ex fidanzata. Una discussione che poi è degenerata in modo brutale. Il 31enne avrebbe aperto il fuoco contro di lei e sua sorella. Entrambe le donne sono state colpite alla testa ma sono sopravvissute.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eight children killed in mass shooting in Louisiana

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