Un uomo di 34 anni è deceduto ieri sera presso il pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dopo essere stato colpito con un coltello alla pancia durante un alterco. La lite si sarebbe svolta poco prima dell’arrivo dei soccorsi e la vittima è stata immediatamente soccorsa dai medici, ma non è riuscita a superare le ferite. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Ascoli, 20 aprile 2026 – Una lite furibonda, poi la coltellata in pancia. È morto così Niko Tacconi, ascolano di 34 anni, deceduto ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, dove i medici nulla hanno potuto per salvargli la vita. Fatale la coltellata che un suo conoscente gli ha sferrato all’addome e che sulle prime, benché preoccupante, non sembrava comunque gravissima. Invece la situazione è precipitata nel giro di pochi minuti e per Niko Tacconi non c’è stato nulla da fare: è morto a seguito della lesione interna che ha provocato una copiosa emorragia. Arrestato per omicidio volontario un 54enne. Nell’immediatezza è stato fermato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anni

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